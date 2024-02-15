Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


15 Şubat 2024 13:21
Tercih tahmin
1-Isparta 2-Afyon 3-Burdur yada Nevşehir 4-Denizli 5-Konya 6-Ankara 7-İstanbul

joker888
Aday Memur
15 Şubat 2024 13:24
afyon
Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

2024 Şubat ayı mazaret ataması2024 yılı genel atama hakkındaİdare mahkemesi iade kararıİstanbul yazmak zorunlu27 Aralık'ta açığa alınan memurlarHani 2. şark iptal di?Batı tercihlerimEşimin takılarıyla ev aldık şimdi boşanıyoruz takılarını tekrar isteyebilir mi?Diğer memurlarla aynı maaşı alıp 2. şark ve 6-7 şehir gezmek2. şark süreleri

Sözlük

Zengin eş arayışı 4 atıfta bulunmak 2 kafadan kontak 2 Zamanın değerini bilmek 2 Sus payı 1 ankara'yı parsel parsel satmak 1 ruh çağırır gibi başlık çağırmak 1 yerinde liç 1 Ayran gönüllü 1 siyanür 1

Son Haberler

Borsa günün ilk yarısında yükseldiKurum: Vaadimiz risksiz, çilesiz bir İstanbul'da yaşatmakErdoğan: Danıştay'ın aldığı karara sessiz kalmamız mümkün değilEYT'liler bayram ikramiyesi alabilecek mi?Bakan Bayraktar: Heyelan tehlikesi belli alanlarda devam ediyor

Editörün Seçimi

2024 Şubat maaşlarımızı yazalımMEB GYS TercihMüdür yıllık iznini geri çevirebilir mi?%2 Sendikal Baraj İptali Sonrası Toplu Sözlesme ÜcretiEğitimdeki En Büyük Sıkıntı Nedir?Okul süresi 200 gün mü olacak?Seçim görevi2008 sonrası memur olanları bekleyen büyük tehlike!Eşimin takılarıyla ev aldık şimdi boşanıyoruz takılarını tekrar isteyebilir mi?Karakol, Ekipler ve Çevik Kuvvete taltif yatacak mı?