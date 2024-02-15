Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


15 Şubat 2024 13:58
Uyarı cezası sebebiyle taban ödeme kesinti yapılması
Arkadaşlar uyarı cezası alınca disiplin cezası almam sebebiyle taban ödemem komple kesilmiş.Böyle bi durum hakkında bilgi sahibi olan var mıdır?

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