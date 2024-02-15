Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


15 Şubat 2024 14:01
İpka durumu

Küçük bir şehirde trafik olarak çalışıyorum. personel yetersizliğinden bahsediliyor ben gitmek istiyorum sıram geldi ne yapabilirim? Daha önce tecrübesi olan varsa yardımcı olabilir mi.

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