Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


15 Şubat 2024 14:04
öğretmen bi bayan dans ederek öğrencileri okula alıyormuş
videosunu gördüm twitterda. bu iş iyi yere gitmiyor. bunu gören veliler benim çocuğa da dans et derse ne diyeceğiz?

Çok Yazılan Konular

Yönetici atama yönetmeliği ne zaman yayınlanır?MEB GYS TercihOkul süresi 200 gün mü olacak?Meslek öğretmenlerinden İl-ilçe emrinde olup, İlave tazminatını alamayanlara MÜJDE!!Teknofest Başvuruları ve GönüllülükEğitimdeki En Büyük Sıkıntı Nedir?bakanlık müfettişleri2008 sonrası memur olanları bekleyen büyük tehlike!Maaş hesabına blokeYolluk

Sözlük

überküloz 1 Bugün olanlar 3 Normal Şartlar Altında 1 kafadan kontak 2 X kadını/erkeği 1 liç 1 Ayran gönüllü 1 patagonlar 2 kavanoz 1 gözlerinden öperim 6

Son Haberler

Kartal'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldüErdoğan: Bizim siyasetimiz eser siyasetidirBakan Fidan: İsrail'in uyarıları dikkate almasını bekliyoruzİBB'de sözlü sınav skandalıİstanbul'da 481 okul yeniden yapıldı, 799 okul da güçlendirildi

Editörün Seçimi

2024 Şubat maaşlarımızı yazalımMEB GYS TercihMüdür yıllık iznini geri çevirebilir mi?%2 Sendikal Baraj İptali Sonrası Toplu Sözlesme ÜcretiEğitimdeki En Büyük Sıkıntı Nedir?Okul süresi 200 gün mü olacak?Seçim görevi2008 sonrası memur olanları bekleyen büyük tehlike!Eşimin takılarıyla ev aldık şimdi boşanıyoruz takılarını tekrar isteyebilir mi?Karakol, Ekipler ve Çevik Kuvvete taltif yatacak mı?