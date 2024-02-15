KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


15 Şubat 2024 14:23
memurlara ne kadar sürede zam yapılır 6 ayda mı senede mi ?

belediyede her 6 ayda zam var mıdır ?

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