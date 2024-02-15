Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


15 Şubat 2024 14:33
Malatya-Diyarbakır

Siz kıymetli hazirun bu iki şehir arasında bir tercihte bulunmak isteseydiniz hangisini seçerdiniz acaba? Lojman, operasyon tazminatı, çalışma ortamı, hastane postane vs. gibi imkanlar açısından fikirleriniz merakımı celbediyor.

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