Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : crops35


15 Şubat 2024 14:48
Kadro karşılığı sözleşmeli mühendislerin özel hizmet tazminat oranı

Vakıflar Genel Müdürlüğünde kadro karşılı sözleşmeli mühendis olarak çalışıyorum. Bizim kurumda aynı zamanda normal mühendis kadrosunda çalışan mühendisler de var. 7. Dönem toplu Sözleşme hükümlerine göre normal mühendislerin ÖHT oranları 20 puan artırılırken kadro karşılı olanlarınki artırılmadı. Oysa toplu sözleşmede böyle bir ayrım yok bildiğim kadarıyla. Diğer kurumlardaki kadro karşılığı sözleşmeli mühendislerin de durumları aynı mı acaba? Bu uygulamayı neye dayanarak yapıyorlar? Dava açsak kazanabilir miyiz? Bilgisi olan arkadaşlar cevaplarsa memnun olurum.

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