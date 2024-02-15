Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


15 Şubat 2024 14:50
2024 haziran illerarası kontenjan talep hakkında

2024 haziranda Ankaraya tayin vermek istiyorum ama evime yakın 1-2 hastane var. bilkent şehir hastanenin yer açmasını nasıl talep edebilirim , nereye başvurabilirim?


Aozbag
Aday Memur
15 Şubat 2024 15:03
Cumhurbaşkanımız R.T. Erdoğan ile görüşebilirsin.

ws1213
Aday Memur
15 Şubat 2024 15:08

Bir dur kardeşim daha ocakta tayini çıkanları hal etmediler sen hazirana uctun

Toplam 2 mesaj

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