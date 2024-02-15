Gündem \ Hayata Dair
Editörler : F16 Gökçen


15 Şubat 2024 15:05
Memurlar.Net reklamları hk.

Merhaba arkadaşlar ve sevgili editör kardeşler. Son zamanlarda memurlar.net'e girmeme sebebimdir sürekli reklam sürekli reklam nedir bu kardeşim. Giriyorsun anasayfa, İlan diyorsun reklam, Forum diyorsun reklam, Bi mola diyorsun reklam yani artık bayıyor lütfen.

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