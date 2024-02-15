KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


15 Şubat 2024 15:40
36 kişilik kültür turizm sonuçları açıklanmış

Sonuçlar açıklanmış 76.5 puana Nevşehir 732. Sıra yazıyor çok fazla degilmi tamam beş altı il tek vardı ama hala 80 in üstünde çok fazla puan görünüyor bunlar merkezi atama da kazanıp keyfi tercih yapanlar sanırım çok şaşırdım


Mehmet-şeker
Daire Başkanı
15 Şubat 2024 15:52

76 ve daha düşük kapatan Ankara dışında bi il olduğunu söylemeyin bana ;)


ris258
Aday Memur
15 Şubat 2024 15:54

puanlar açıklanmamış sanırım daha bulamadım


Ferhat23232323
Aday Memur
15 Şubat 2024 15:59

Ne 76 puanı muhtemelen hep 80 üstü bu gidişle 236 kişilik alımda gelmez muhtemelen şaka gibi

Mehmet-şeker, 1 saat önce

76 ve daha düşük kapatan Ankara dışında bi il olduğunu söylemeyin bana ;)


Mehmet-şeker
Daire Başkanı
15 Şubat 2024 16:23

580 lerde Ankara?da sıram düşün ;) tamam beklemiyordum zaten de ;)

Ferhat23232323, 1 saat önce

Ne 76 puanı muhtemelen hep 80 üstü bu gidişle 236 kişilik alımda gelmez muhtemelen şaka gibi


Phantom06
Memur
15 Şubat 2024 16:24
ben göremiyorum nasıl görebilirim kariyer kapısından
Mehmet-şeker, 39 dk. önce

580 lerde Ankara?da sıram düşün ;) tamam beklemiyordum zaten de ;)


Ferhat23232323
Aday Memur
15 Şubat 2024 16:29

Puanın kaçtı kardeş

Mehmet-şeker, 39 dk. önce

580 lerde Ankara?da sıram düşün ;) tamam beklemiyordum zaten de ;)


ris258
Aday Memur
15 Şubat 2024 16:29

bence o genel sıralamadır. 74, küsurla 2116 Muğla

Mehmet-şeker, 39 dk. önce

580 lerde Ankara?da sıram düşün ;) tamam beklemiyordum zaten de ;)


Svdaaaa
Memur
15 Şubat 2024 16:30

En düşük kacla kapatmış acaba


barış yediay
15 Şubat 2024 16:30

https://dosim.ktb.gov.tr/TR-365950/36-sozlesmeli-personel-alimi-hakkinda-asil-ve-yedek-adaylarin-lis


barış yediay
15 Şubat 2024 16:31

https://dosim.ktb.gov.tr/TR-365950/36-sozlesmeli-personel-alimi-hakkinda-asil-ve-yedek-adaylarin-listesine-iliskin-duyuru-15022024.html


barış yediay
15 Şubat 2024 16:33

Bu puanlarla ilk defa yerleşiyor olamazlar. Sorsak atama yaptık diyecek kurumlar resmen birbiri arasında kadro değişimi yapıyor. Buna niye izin veriliyor? Enayi gibi atanmayı bekliyoruz.


ris258
Aday Memur
15 Şubat 2024 16:34

bence de sadece bunu beklemiş olamazlar abi bu puanlarla şaka gibi

barış yediay, 29 dk. önce

Bu puanlarla ilk defa yerleşiyor olamazlar. Sorsak atama yaptık diyecek kurumlar resmen birbiri arasında kadro değişimi yapıyor. Buna niye izin veriliyor? Enayi gibi atanmayı bekliyoruz.

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