Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


15 Şubat 2024 16:12
Çkys

Ben yeni atama sebebiyle bekletildiğimizi düşünüyorum. Onun da tarihi belli değil.


NeMemuruAlkolBeyy
Aday Memur
15 Şubat 2024 16:49

ondan değil çkys den ekip portala geçiş den dolayı bakanlıkta tıkanıklık var

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Lisansiyerlere 0.37 katsayı gelmemesi adaletsizliği2024 ocak ayı iller arası tayinde yerleşenlerin çkys durumuTıbbı sekreter olabilir miyim?beceriksiz bakanlık çalışanlarıUyarı cezası sebebiyle taban ödeme kesinti yapılması35 bin personel alimiiller arası tayin sağlıkta üst öğrenim bölümleriEş durumu tayini özel sektöreş durumu dilekçe

Sözlük

Bugün olanlar 3 ruh çağırır gibi başlık çağırmak 1 Normal Şartlar Altında 1 Pazartesi sabahı mesaide ben 1 14 şubat 2 Ayran gönüllü 1 yerinde liç 1 aşmış 2 Sevenler için her gün özeldir. 1 hidrometalurji 1

Son Haberler

ChatGPT'ye yeni rakip yolda: Türk yapay zeka geliyorCenazeyi yanlış teşhis ettiler, savcı mezar açtırdıAK Parti Küçükçekmece adayı Yeniay'dan saldırı açıklamasıİstanbul'da 8+1 taksiden 1038'i normal taksiye dönüştürülecekAFAD'dan İliç'teki kurtarma çalışmalarına ilişkin açıklama

Editörün Seçimi

2024 Şubat maaşlarımızı yazalımMEB GYS TercihMüdür yıllık iznini geri çevirebilir mi?%2 Sendikal Baraj İptali Sonrası Toplu Sözlesme ÜcretiEğitimdeki En Büyük Sıkıntı Nedir?Okul süresi 200 gün mü olacak?Seçim görevi2008 sonrası memur olanları bekleyen büyük tehlike!Eşimin takılarıyla ev aldık şimdi boşanıyoruz takılarını tekrar isteyebilir mi?Karakol, Ekipler ve Çevik Kuvvete taltif yatacak mı?