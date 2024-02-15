Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


15 Şubat 2024 16:32
astsubaylar yerel yönetimlerde memurluğa denk mi ?

merhabalar, TSK'da astsubay olarak 15 yıl görev yaptıktan sonra istifa ettim.belediyeye açıktan atama ile memur tayin edildim.2 yıldır bu görevimi sürdürmekteyim.kurumum tarafından açılan görevde yükselme sınavı için başvurduğumda Belediye ve Bağlı kuruluşları ile mahalli idare birlikleri per.nin görevde yüks. ve ünv. değ. esaslarına dair yönetmenliğin özel şartlar 7. mad. 1.fık. a bend. 2 nu. alt bendine göre alt görev süresini karşılamadığım için bakanlığında görüş yazı ile başvurum reddedildi.Bu konu hakkında itiraz edebilmem maksadıyla astsubaylığın memurluğa denk olduğunu,astsubaylığın 657 de alt görev sayıldığını ya da astsubayın devlet memuru olarak sayıldığı herhangi bir kanun,yönetmelik vb. mad. ile alakalı bilgili arkadaşların yardımını rica ediyorum.

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