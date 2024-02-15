Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


15 Şubat 2024 16:37
Batıdan doğuya giderken kaçıncı tercihiniz geldi?

merhaba. şark dönüşü kaçıncı tercihiniz geldi. genellikle ilk tercihlere mi vermeye çalışıyorlar bu konu hakkında bilgi verir misiniz?


Gktrk61
15 Şubat 2024 16:58

2019 da hakkari den 2. Tercihimiz samsun gelmisti . İlk tercih Sakarya ydı.

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