Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


15 Şubat 2024 17:10
2.Şark Erzurum

Arkadaşlar Erzurum hakkın da bilgi verecekler varmı? 8 yıllık memurum . Hakkari ve Samsun dan sonra ilk tercih Erzurum yapmayı düşünüyorum. Lojman hakkini hiç kullanmadım Lojman vs durumlar nasıldır?

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