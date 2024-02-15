Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


15 Şubat 2024 17:13
İKM
2024 kpss den sonra ikm olmak istiyorum şartları nasıl olması kolay mı

Çok Yazılan Konular

Mübaşir İmza İle Evrak-PostaTeslim Alabilir mi?Cezaevi personeli ve sorunları..Mübaşirlik Kaldırılırsa Ne Olur? Tayin sonrası maaş ve mehil izniMemuriyet Öncesi Askerlik ve İzin Hakkı Elde EtmeTayin problemiHer Sabah Uyap'a Girememe Ritüeliadalet bakanlığından sağlık bakanlığına geçiş gorev tanimi hakkinda yardim lutfenYazı İşleri Müdürlerinin İl İçi İsteğe Bağlı Nakil Çalışması Hk

Sözlük

kova burcu kadını 3 Moda,insanın kendisine yakışanı giymesi 4 Ayran gönüllü 1 kişilik bozukluğu 1 vur abalıya 1 ios 17.4 1 X kadını/erkeği 1 hidrometalurji 1 Şaka maka çiğ köfte modasının geçmesi 2 Normal Şartlar Altında 1

Son Haberler

Borsa günü rekorlarla tamamladıYSK'den seçmen kaydı sorgulama uyarısıBakan Fidan: Türkiye-AB ilişkileri siyasi hesaplara kurban edilmemeliBakan Koca'dan Meclis'teki sağlıkla ilgili kanun teklifine dair açıklamaSüper Lig'de yabancı TV gözlemcisi uygulaması başlıyor

Editörün Seçimi

2024 Şubat maaşlarımızı yazalımMEB GYS TercihMüdür yıllık iznini geri çevirebilir mi?%2 Sendikal Baraj İptali Sonrası Toplu Sözlesme ÜcretiEğitimdeki En Büyük Sıkıntı Nedir?Okul süresi 200 gün mü olacak?Seçim görevi2008 sonrası memur olanları bekleyen büyük tehlike!Eşimin takılarıyla ev aldık şimdi boşanıyoruz takılarını tekrar isteyebilir mi?Karakol, Ekipler ve Çevik Kuvvete taltif yatacak mı?