Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : supporters.


15 Şubat 2024 17:21
Görevlendirme isteğine ret

39. maddeyle kısa süreli görevlendirme isteğim bölüm başkanlığınca reddedildi. meb'in bir bursunu kazanmıştım. görevlendirme isteğim yönetmelik veya mevzuata göre fakülte yönetim kurulu tarafından mı reddedilmesi grrekiyor? ne yapabilirim bu durumda. dekanlığa veya rektörlüğe mi dilekçe yazayım.

Çok Yazılan Konular

2023 Ekim Dönemi Doçentlik BaşvurularıDoçent Adayları Hakkında Yapılan Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği İncelemeleriVakıf Üniv.deki Akademisyene Maaş DüzenlemesiDoçent Altı Öğretim Elemanlarının Oy PotansiyeliYükseköğretim (YÖK,ÜAK,ÖSYM ve Vakıf-Devlet Üniversiteleri) İşlemleri Hukuki Paylaşım PlatformuDevlet memurluğundan öğretim görevliliğine geçiş nasıl olur? Doğum izni sırasında ödenen tez danışmanlık ücretinin geri istenmesiÖgretim Görevlisi Doktor Görev TanımıDoçentlik Başvurusu Başarısız Olanlar veya Etik İhlal ile Suçlananlar İdari Dava Açmalımı?Vakıf üniversitesi Doğum sonrası ücretsiz izin

Sözlük

kavanoz 1 siyanür 1 Allah herkesi kendi gibisiyle karşılaştırsın diyince kızan tip 3 35 yaşındaki kızın 27 yaşındaki erkekle evlenmesi 2 En son neye kırıldınız 6 niktofili 1 kişilik bozukluğu 1 yerinde liç 1 Moda,insanın kendisine yakışanı giymesi 4 Mac kullanıcıları tehlikede 5

Son Haberler

Borsa günü rekorlarla tamamladıYSK'den seçmen kaydı sorgulama uyarısıBakan Fidan: Türkiye-AB ilişkileri siyasi hesaplara kurban edilmemeliBakan Koca'dan Meclis'teki sağlıkla ilgili kanun teklifine dair açıklamaSüper Lig'de yabancı TV gözlemcisi uygulaması başlıyor

Editörün Seçimi

2024 Şubat maaşlarımızı yazalımMEB GYS TercihMüdür yıllık iznini geri çevirebilir mi?%2 Sendikal Baraj İptali Sonrası Toplu Sözlesme ÜcretiEğitimdeki En Büyük Sıkıntı Nedir?Okul süresi 200 gün mü olacak?Seçim görevi2008 sonrası memur olanları bekleyen büyük tehlike!Eşimin takılarıyla ev aldık şimdi boşanıyoruz takılarını tekrar isteyebilir mi?Karakol, Ekipler ve Çevik Kuvvete taltif yatacak mı?