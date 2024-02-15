Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


15 Şubat 2024 17:44
Twitter 19.02.2024 saat 20.00'de 2. şark etkinliği var

19 Şubat pazartesi saat.20 de 2.sark etkinligi var Twitter'da


Brse
Aday Memur
15 Şubat 2024 17:49

Kesinlikle katılım olmalı.sesimizi duyuralım


abraka
Aday Memur
15 Şubat 2024 17:58
katılım olmalı, başka çare yok

MaRiNa007
Aday Memur
15 Şubat 2024 17:58

2. Şark şu aşamada kalkmaz 10 tane deprem ili girdi şark a oralara personel lazım etkinliği ise yara


Police0063
Aday Memur
15 Şubat 2024 18:17

Gönüllülük esas olsun


Police0063
Aday Memur
15 Şubat 2024 18:18

Admin kardeş polisler 2. Şarkın iptalini istiyor lütfen haber yap artik


Kraltutsak
Aday Memur
15 Şubat 2024 18:25

Hadi inşallah sonuç alınır


Kemalaydın55
Aday Memur
15 Şubat 2024 18:48

Aynen katılıyorum admın yap bi iyilik

Police0063, Dün

Admin kardeş polisler 2. Şarkın iptalini istiyor lütfen haber yap artik

Toplam 7 mesaj

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