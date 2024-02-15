KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


15 Şubat 2024 17:52
kpss önlisans kaç net 80 olur
80 almak için kaç net yapmak lazım matematik yok.

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