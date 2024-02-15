Boşanma süreci

en erken 3 yada 4 yıl arası değisir uzlaşmaya varın avukuta 50 bin para kaptırırsınız yazık karşılıklı tekliflerinizi kendi aranızda sunun polis en düşük nafaka bağlanan meslek beklentinizi yüksek tutmayın en düşük memur maaşına yaklaştı maas .ayrıca eşinizin polis olması nedeniyle onun meslektaşlarına sormanız etik değil .su tavır bile kusurun yarı yarıya olduğu izlenimini verdi çekişmeli davalar uzun sürer bilginize

en erken 3 yada 4 yıl arası değisir uzlaşmaya varın avukuta 50 bin para kaptırırsınız yazık karşılıklı tekliflerinizi kendi aranızda sunun polis en düşük nafaka bağlanan meslek beklentinizi yüksek tutmayın en düşük memur maaşına yaklaştı maas .ayrıca eşinizin polis olması nedeniyle onun meslektaşlarına sormanız etik değil .su tavır bile kusurun yarı yarıya olduğu izlenimini verdi çekişmeli davalar uzun sürer bilginize