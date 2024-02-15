Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410



Kapalı
15 Şubat 2024 18:09
Boşanma süreci

Polis eşten boşananlar dava ne kadar sürüyor nasıl ilerliyor kadın olarak soruyorum?


AlperTungacı
Aday Memur
15 Şubat 2024 18:19
eşiniz polis olunca mahkeme farklı ilerlemiyor. durumunuzu boşanma avukatına danışın.

iyilikiyidir01
Şef
15 Şubat 2024 18:52
en erken 3 yada 4 yıl arası değisir uzlaşmaya varın avukuta 50 bin para kaptırırsınız yazık karşılıklı tekliflerinizi kendi aranızda sunun polis en düşük nafaka bağlanan meslek beklentinizi yüksek tutmayın en düşük memur maaşına yaklaştı maas .ayrıca eşinizin polis olması nedeniyle onun meslektaşlarına sormanız etik değil .su tavır bile kusurun yarı yarıya olduğu izlenimini verdi çekişmeli davalar uzun sürer bilginize

kpss73
Kapalı
15 Şubat 2024 18:59
nafaka istemiyorum zaten memurum ben
iyilikiyidir01, Dün
en erken 3 yada 4 yıl arası değisir uzlaşmaya varın avukuta 50 bin para kaptırırsınız yazık karşılıklı tekliflerinizi kendi aranızda sunun polis en düşük nafaka bağlanan meslek beklentinizi yüksek tutmayın en düşük memur maaşına yaklaştı maas .ayrıca eşinizin polis olması nedeniyle onun meslektaşlarına sormanız etik değil .su tavır bile kusurun yarı yarıya olduğu izlenimini verdi çekişmeli davalar uzun sürer bilginize

Realistmen0
15 Şubat 2024 19:00
hangi tür boşanmaya karar verdiniz
kpss73, Dün
nafaka istemiyorum zaten memurum ben

vitoscaletta
Şube Müdürü
15 Şubat 2024 19:47
keşke herkes senin gibi olsa. ben de boşandım 3 sene ligine ödüyorum Allah'ım yardım etsin
kpss73, Dün
nafaka istemiyorum zaten memurum ben

Birsüveyda
Memur
15 Şubat 2024 21:58

Boşanmanın süresinin meslekle alakası yok. Hukuki bilgimle söylüyorum ki boşanmanın süresi Anlaşmalı ya da çekişmeli olması ile alakalı. Çekişmeli davalar genelde çok uzun sürüyor . Hele ki davada mal rejimi, nafaka, velayet gibi uzlaşılamamış konular varsa her biri ayrı davaya konu olduğu için celse sayıları uzayıp karara bağlanması gecikiyor . Meslek veya cinsiyet fark etmeksizin en az zararla boşanmak işin bir avukattan mutlaka danışmanlık alın. Avukata danışmadan dava açmak, danışarak dava açmaktan daha pahalıya mâl oluyor .

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