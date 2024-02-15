Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


15 Şubat 2024 18:09
boşanma
Polis eşten boşananlar dava ne kadar sürüyor nasıl ilerliyor kadın olarak soruyorum?

AlperTungacı
Aday Memur
15 Şubat 2024 18:19
eşiniz polis olunca mahkeme farklı ilerlemiyor. durumunuzu boşanma avukatına danışın.
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