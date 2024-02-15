Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


15 Şubat 2024 18:29
Gsb GÜvenlik soruşturması başlayalı 4 ay oldu normal mi?

16 ekimden beri beklemekteyim daha arayan olmadı, ankara koruma güvenlik görevlisi, benim gibi olanlar var mı?

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