Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


15 Şubat 2024 18:36
4b li yeni atama

ortaoğretimden 4bli atanan biri istifa edip 1 yıl süresi beklemeden kpss lisans ile sözleşmeli olarak atanabilir mi büro personeli yym olarak vs

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