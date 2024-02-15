Kafam karıştı

Arkadaşlar ÖSYM merkezi atamayı yilda iki kere yapıyor bunu biliyorum. Tarım orman bakanlığı alımı merkezi değil bunu biliyorum da. Neden alım ilanında

4. YERLEŞTİRMENİN YAPILMASI4.1 Bu kılavuzda yer alan kadro ve pozisyonlara yerleştirme, ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılacaktır yaziyor