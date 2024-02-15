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Editörler : E.Kayı Han
4/b'den kendi ünvanından 4/b'ye geçiş
arakadaşlar merhaba. ben bu ay başı sözleşmeli ikm olarak işe başladım, lise hemşire yardımcılığı mezunuyum sağlık bakanlığı alım açıkladı ben kendi ünvanımdan başvuru yapıp kazandığım takdirde alanıma geçebilir miyim 1 yıl beklemem mi gerekir?
arakadaşlar merhaba. ben bu ay başı sözleşmeli ikm olarak işe başladım, lise hemşire yardımcılığı mezunuyum sağlık bakanlığı alım açıkladı ben kendi ünvanımdan başvuru yapıp kazandığım takdirde alanıma geçebilir miyim 1 yıl beklemem mi gerekir?
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