Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


15 Şubat 2024 18:56
4/B Diploma Maaş Farkı Var Mı?
4/B Ortaöğretimden atamam oldu önlisan diplomamı işlettikten sonra maaş farkı olur mu?

hsnd
Başbakan Müsteşarı
15 Şubat 2024 20:17
Hayır olmaz. Diploma işleme denen intibak işlemi kadrolu personel için geçerli.

Muratleyn
Aday Memur
15 Şubat 2024 20:19
teşekkür ederim
hsnd, 7 dk. önce
Hayır olmaz. Diploma işleme denen intibak işlemi kadrolu personel için geçerli.
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