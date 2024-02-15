Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


15 Şubat 2024 19:27
4/b'den kendi ünvanından 4/b'ye geçiş

arkadaşlar merhaba. ben bu ay başı sözleşmeli ikm olarak işe başladım, lise hemşire yardımcılığı mezunuyum sağlık bakanlığı alım açıkladı ben kendi ünvanımdan başvuru yapıp kazandığım takdirde alanıma geçebilir miyim 1 yıl beklemem mi gerekir?

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