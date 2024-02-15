PDR yönetmeliği hakkında bir soru

Merhaba

(3) İyileştirici hizmetler;

a) Öğrencilerin sosyal duygusal, akademik ve kariyer gelişimlerinin desteklenmesi, kendilerini keşfetmeleri,

duygusal, düşünsel, davranışsal düzeyde kapasitelerinin güçlendirilmesi, iyileştirme ve geliştirme

amacıyla formasyonu uygun olan rehber öğretmen/psikolojik danışman bireysel ve grupla psikolojik danışma yapar.

b) Psikososyal destek hizmetleri kapsamında;

1) Doğal afetler ile kaza, ihmal, istismar, intihar, şiddet, savaş, göç ve salgın hastalıklar gibi zorlu yaşam

olaylarında öğrenci, aile ve öğretmenlere psikolojik ve sosyal destek sağlar.

Rehber öğretmen/psikolojik danışmanın görevleri kısmında yukarıda belirttiğim "formasyonu uygun olan" denen yerde kast edilen nedir? Bireysel ve grupla psikoljik danışma için bir formasyon aranıyorsa, hemen altında doğal afet vb sonrası verilecek psikolojik destek sağlar ibaresi için de bu formasyon aranıyor mu?

Rehber öğretmen odasında öğrenciyle ardışık seanslar ile iyiliştirici hizmet olarak psikolojik danışma yapar mı, davranış sorunları olan öğrenciyi düzeltmeye çalışır mı? Yoksa görevi iyileştirmeden ziyade bir takip ve izleme midir?

PDR son sınıf öğrencisiyim yanıtlarınız kariyer anlamında benim için önemli.