Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


15 Şubat 2024 20:04
Proje mırojeyi bırakın da dersimizi işleyelim!

Son yıllarda okullarda bir proje furyası başlamış durumda.

Herhalde ülkedeki bütün okullarda aynı sorun var sırf sayıyı fazla gösterme peşindeler.

Bir kişi de çıkıp demiyor ki Tübitak, teknofest, cedes, e-twinnig, dilimiz zenginliği vs vs derken okulda biz ne ara ders isleyecez? Her gelen kafasından bir proje çıkarıyor.

Projeyi sözde öğrencinin yapması gerekirken herşeyiyle öğretmen uğraşır.

Bizim ülke kadar eğitimde her şeyin içini boşaltan başka bir ülke yoktur.

Bu baskılara saçma sapan işlere ses etmeyen sendikalara da yazıklar olsun!

Ses etmeyen sendikalara üye arkadaşlar da hiç şikayet etmesin herkes bu konuda sendikasıyla iletişime geçse belki bir şeyler olurdu.


zaytung41
Memur
15 Şubat 2024 20:07

Ekleme: Bu işler zorlamayla olmaz gönüllülük esaslıdır. Başvuru baskısı yapmak angaryadır.


jajacoelho
Genel Müdür
15 Şubat 2024 20:15

projeymiş,ıvır zıvır evraklarmış,zırt pırt yapılan köklü değişikliklermiş,yok yaz tatilinin kısaltılmasıymış vallahi şu kademeli emeklilik çıksa 8 yıl daha çalışırım bir dakika düşünmem emeklilik dilekçesi için..öğretmenlik öğretmenlik olmaktan çıkmış..evrak memuru çocuk bakıcısı olmuşuz

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