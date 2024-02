Proje mırojeyi bırakın da dersimizi işleyelim!

Son yıllarda okullarda bir proje furyası başlamış durumda.

Herhalde ülkedeki bütün okullarda aynı sorun var sırf sayıyı fazla gösterme peşindeler.

Bir kişi de çıkıp demiyor ki Tübitak, teknofest, cedes, e-twinnig, dilimiz zenginliği vs vs derken okulda biz ne ara ders isleyecez? Her gelen kafasından bir proje çıkarıyor.

Projeyi sözde öğrencinin yapması gerekirken herşeyiyle öğretmen uğraşır.

Bizim ülke kadar eğitimde her şeyin içini boşaltan başka bir ülke yoktur.

Bu baskılara saçma sapan işlere ses etmeyen sendikalara da yazıklar olsun!

Ses etmeyen sendikalara üye arkadaşlar da hiç şikayet etmesin herkes bu konuda sendikasıyla iletişime geçse belki bir şeyler olurdu.