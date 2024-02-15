Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


15 Şubat 2024 20:31
Seçimden sonra ekonomi nasıl olacak?

Arkadaşlar birçok ekonomist ve gazeteci seçimden sonra başta elektrik, doğalgaz ve akaryakıta olmak üzere birçok ürüne okkalı zamlar geleceğini ve vergi artışları olacağını söylüyor. Bu durumda enflasyonla mücadele rafa mı kalkmış olacak? Sonuçta elektrik, doğalgaz ve akaryakıta gelen zamlar domino etkisi yaratıyor. Mayıstaki genel seçimlerden sonraki tablonun benzeri yaşanabilir mi?


kerten.kele
Şef
15 Şubat 2024 21:31

seçimden sonra ya mokoko ya da bam bam bammm


memurolm
Genel Müdür
15 Şubat 2024 21:50

gelirden değil servetten vergi alınmalı

Toplam 2 mesaj

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