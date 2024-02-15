Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


15 Şubat 2024 20:43
Ankara bim

Merhaba. Ankara 2. Bölge idare yada 3. Bölge idare mahkemesine davası olan var mı. Bu istinaflardan ortalama karar kaç ayda çıkar

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