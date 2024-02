Batı tercihlerim

öncelikle hakkınızda hayırlısı olsun. forumda moral bozan, can sıkan çok olur. siz hayırlısı deyip yazın gönlünüzden ne geçiyorsa. herkesin maddi manevi ailevi vs durumları farklı, tercihleri de farklı doğal olarak. ben şahsi fikrimi yazayım; Burdur çok küçük bir il zaten ilk sıraya yazdıysanız biliyorsunuzdur, az personel alır her sene ama bu olmayacaı anlamına gelmez. Burdur ve Denizli gelmez ise eğer Antalya ya da İstanbul gelir diye düşünüyorum. Bu sene İstanbul'un zorunlu olarak herkesin listesinde yer alması çok fazla personelin bu ile gönderileceği şeklinde de yorumlanabilir, tercih dışı konusunun önüne geçmek için yapılan bir uygulama olarak da görülebilir. bekleyelim görelim sonuçlar ne olacak. moralinizi bozacak insanları takmayıp hayırlısı deyip beklemek lazım.

