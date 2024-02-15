Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


15 Şubat 2024 21:30
SİZCE NERESİ GELİR
1-Burdur 2-Denizli 3-Afyon 4-Uşak 5-Manisa 6-Antalya 7-İstanbul

Android60
Genel Müdür
15 Şubat 2024 21:37

İstanbul Esenler hayırlı olsun


ushersurnamee
Memur
15 Şubat 2024 21:38
Şark neresiydi

tomiks
Memur
15 Şubat 2024 21:46
öncelikle hakkınızda hayırlısı olsun. forumda moral bozan, can sıkan çok olur. siz hayırlısı deyip yazın gönlünüzden ne geçiyorsa. herkesin maddi manevi ailevi vs durumları farklı, tercihleri de farklı doğal olarak. ben şahsi fikrimi yazayım; Burdur çok küçük bir il zaten ilk sıraya yazdıysanız biliyorsunuzdur, az personel alır her sene ama bu olmayacaı anlamına gelmez. Burdur ve Denizli gelmez ise eğer Antalya ya da İstanbul gelir diye düşünüyorum. Bu sene İstanbul'un zorunlu olarak herkesin listesinde yer alması çok fazla personelin bu ile gönderileceği şeklinde de yorumlanabilir, tercih dışı konusunun önüne geçmek için yapılan bir uygulama olarak da görülebilir. bekleyelim görelim sonuçlar ne olacak. moralinizi bozacak insanları takmayıp hayırlısı deyip beklemek lazım.

İdillituran
Aday Memur
15 Şubat 2024 21:54
dönüş iliniz neresi

tomiks
Memur
15 Şubat 2024 21:58
Denizli Manisa Antalya Uşak Afyon Muğla İstanbul

SirShrek
Aday Memur
15 Şubat 2024 21:58
Konudan bağımsız olarak hala böyle meslektaşlarım olduğunu görmek sevindirici... Yazdığınız her cümle için teşekkürler... konuyu açan kardeşime gelince ne torpil ne referans Rabbim yiyecek bir lokma ekmeğimiz varsa oraya gönderecek şüphesiz... Hakkımızda hayırlısı...
tomiks, 14 dk. önce
öncelikle hakkınızda hayırlısı olsun. forumda moral bozan, can sıkan çok olur. siz hayırlısı deyip yazın gönlünüzden ne geçiyorsa. herkesin maddi manevi ailevi vs durumları farklı, tercihleri de farklı doğal olarak. ben şahsi fikrimi yazayım; Burdur çok küçük bir il zaten ilk sıraya yazdıysanız biliyorsunuzdur, az personel alır her sene ama bu olmayacaı anlamına gelmez. Burdur ve Denizli gelmez ise eğer Antalya ya da İstanbul gelir diye düşünüyorum. Bu sene İstanbul'un zorunlu olarak herkesin listesinde yer alması çok fazla personelin bu ile gönderileceği şeklinde de yorumlanabilir, tercih dışı konusunun önüne geçmek için yapılan bir uygulama olarak da görülebilir. bekleyelim görelim sonuçlar ne olacak. moralinizi bozacak insanları takmayıp hayırlısı deyip beklemek lazım.
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