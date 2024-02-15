Takaslı Ev.. İstanbul,Adana..

Arkadaşlar merhaba.. Muğla milasta bir evim var.. Milas merkezde.. Site içerisinde ve bahçeli.. Tripleks villa.. 9,5-10 milyon tl civarında bir değeri var.. Satmak istiyorum.. Başka bir şehirden ev alacağım.. Bu değerler civarında evi olan var mı? Takas yapabiliriz.. İstanbul,Adana olabilir öncelikle.. Teşekkürler..

Arkadaşlar merhaba.. Muğla milasta bir evim var.. Milas merkezde.. Site içerisinde ve bahçeli.. Tripleks villa.. 9,5-10 milyon tl civarında bir değeri var.. Satmak istiyorum.. Başka bir şehirden ev alacağım.. Bu değerler civarında evi olan var mı? Takas yapabiliriz.. İstanbul,Adana olabilir öncelikle.. Teşekkürler..