Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


15 Şubat 2024 21:44
Takaslı Ev.. İstanbul,Adana..
Arkadaşlar merhaba.. Muğla milasta bir evim var.. Milas merkezde.. Site içerisinde ve bahçeli.. Tripleks villa.. 9,5-10 milyon tl civarında bir değeri var.. Satmak istiyorum.. Başka bir şehirden ev alacağım.. Bu değerler civarında evi olan var mı? Takas yapabiliriz.. İstanbul,Adana olabilir öncelikle.. Teşekkürler..

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