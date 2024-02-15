eşinin memleketi

eşimin memleketi zonguldak eşinin memleketine verilmeme durumu var mı ya da eşinin memleketini tercih edip (küçük şehir olanlardan) geçen yıllarda giden var mı

eşimin memleketi zonguldak eşinin memleketine verilmeme durumu var mı ya da eşinin memleketini tercih edip (küçük şehir olanlardan) geçen yıllarda giden var mı