Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


15 Şubat 2024 21:55
eşinin memleketi
eşimin memleketi zonguldak eşinin memleketine verilmeme durumu var mı ya da eşinin memleketini tercih edip (küçük şehir olanlardan) geçen yıllarda giden var mı

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