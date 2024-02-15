Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


15 Şubat 2024 22:13
14 günlük fark bordrosundaki taban ve teşviğin ödenmemesi

14 günlük fark bordrosunda 2500 tl taban ve teşvik görünüyor fakat ödeme yapılmadı. mutemete sorduğumda bordroda görünür fakat ödeme yapılmaz dedi. bu normal mi. maaş bordrosuna bakınca 14 günlük fark 7000 tl görünüyor. benim aldığım 14 günlük fark 5500 tl.


lDeimosl
Genel Müdür
15 Şubat 2024 23:25

Taban ve teşvik için 14 günlük fark neden alınsın? Doğru söylüyor mutemet.

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