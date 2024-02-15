Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


15 Şubat 2024 22:45
Asm doktor ile sözleşme
bu süreç nasıl oluyor acaba 2 yıl geçerli diye duydum 2 yıl dolduktan sonra doktorumuz giderse asmden hastane kadrosuna mı dönüş oluyor ?

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