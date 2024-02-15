Asm doktor ile sözleşme

bu süreç nasıl oluyor acaba 2 yıl geçerli diye duydum 2 yıl dolduktan sonra doktorumuz giderse asmden hastane kadrosuna mı dönüş oluyor ?

bu süreç nasıl oluyor acaba 2 yıl geçerli diye duydum 2 yıl dolduktan sonra doktorumuz giderse asmden hastane kadrosuna mı dönüş oluyor ?