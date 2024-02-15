Şark illeri hakkında genel bilgiler

Şırnak merkez çalışmak için çok güzel rahat bir yer sosyal hayata çok düşkün kişiler için ideal değil ama kötü de değil serin bir yer küçük yer yoğunluk yok İş konusunda rahat

Şırnak merkez çalışmak için çok güzel rahat bir yer sosyal hayata çok düşkün kişiler için ideal değil ama kötü de değil serin bir yer küçük yer yoğunluk yok İş konusunda rahat