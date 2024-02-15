Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


15 Şubat 2024 22:49
Şark illeri hakkında genel bilgiler

Arkadaşlar herkese faydalı olucak şekilde size zahmet şuan bulunduğunuz şark ilini veya kesin bilgisi olduğu ili yazıp mesela ; (batman merkezde yeni lojman mevcut evliye uygun havalimanı var fakat toplumsal olay çok ilçeler sıkıntılı bekara tavsiye etmiyorum, tazminatı şu veyahut hatay bekara uygun merkezde konternır lojman bekara evliye var araban yoksa işin zor ulaşım sıkıntılı okullar uzakta hastane sıkıntılı ev bulmak zor merkezde görev yok ilçeler sıkıntısız ve 6000 terör parası gibi yazalım. doğuya gidecek herkese faydamız olsun size zahmet.


Albayrakyesilsancak
Aday Memur
15 Şubat 2024 23:31
Şırnak merkez çalışmak için çok güzel rahat bir yer sosyal hayata çok düşkün kişiler için ideal değil ama kötü de değil serin bir yer küçük yer yoğunluk yok İş konusunda rahat

balistik42
Aday Memur
15 Şubat 2024 23:41

Gönüllü ikinci şark Cizre'ye geldim Şırnak merkezde ev sıkıntı var ama Cizrede lojman çok ve çıkma ihtimali çok yüksek

İkinci şark tercihim de Siirt Bitlis Bingöl Tunceli ve Şırnak'tı son tercihe verdiler


Alemdarali
Genel Müdür
15 Şubat 2024 23:43
bekarsan veya evli ama çocuk yok ise kesinlikle ardahana gel ama çocuk var ise asla gelme sağlık durumu malesef berbat lojman var eski ama edare eder iki artı 1 dogalgazlı 3916 TL terör parası var iş okadar yokki polisliği unutursun

yıldız24
Aday Memur
15 Şubat 2024 23:45
silopideyim iş yoğunluğu çok az genel olarak rahat marketidir lokantasıdır sıkıntı yaşamazsınız ancak sosyal aktivite ce hastane sıkıntı operasyon ücreti 6000 üstü lojman yeni açılan şehrin dışunda var ora çıkabilir ancak merkezde olan lojman şuan dolu kiralar uygun hayat ucuz

Bytraffic
Aday Memur
16 Şubat 2024 09:20

Şef özele bir bakar misin

Alemdarali, Dün
bekarsan veya evli ama çocuk yok ise kesinlikle ardahana gel ama çocuk var ise asla gelme sağlık durumu malesef berbat lojman var eski ama edare eder iki artı 1 dogalgazlı 3916 TL terör parası var iş okadar yokki polisliği unutursun

serifbjk
Aday Memur
16 Şubat 2024 12:06
Bitlis ve muş hakkında bilgi verebilecek?
Toplam 6 mesaj

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