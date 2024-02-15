Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


15 Şubat 2024 22:49
Şarktaki arkadaşlar bilgi verebilirmi ?
Arkadaşlar herkese faydalı olucak şekilde size zahmet şuan bulunduğunuz şark ilini veya kesin bilgisi olduğu ili yazıp mesela ; (batman merkezde yeni lojman mevcut evliye uygun havalimanı var fakat toplumsal olay çok ilçeler sıkıntılı bekara tavsiye etmiyorum, tazminatı şu veyahut hatay bekara uygun merkezde konternır lojman bekara evliye var araban yoksa işin zor ulaşım sıkıntılı okullar uzakta hastane sıkıntılı ev bulmak zor merkezde görev yok ilçeler sıkıntısız ve 6000 terör parası gibi yazalım. doğuya gidecek herkese faydamız olsun size zahmet.

Albayrakyesilsancak
Aday Memur
15 Şubat 2024 23:31
Şırnak merkez çalışmak için çok güzel rahat bir yer sosyal hayata çok düşkün kişiler için ideal değil ama kötü de değil serin bir yer küçük yer yoğunluk yok İş konusunda rahat
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