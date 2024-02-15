Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : supporters.


15 Şubat 2024 23:50
Araştırma Görevliliğinin Kazanılmasından Sonra Belgelerin Yollanması

Merhaba, 3 gün önce bir devlet üniversitesinde araştırma görevliliğini kazandığımı öğrendim. Fakat bu değerlendirme sonucunun olduğu kısımda herhangi bir evraklarınızı şu tarihe göndermeniz gerekiyor gibi bir ibare yok. Sadece sonuçlar yayınlanmış. Ben de bugüne kadar araştırmalarım neticesinde kazandıktan sonra gereken evrakları üniversiteye götürdükten sonra arşiv araştırması süreci başlıyor diye bildiğimden personel işlerini arayıp sormak istedim. Bana şuan için herhangi bir şey yapmama gerek olmadığını, arşiv araştırması yapıldıktan sonra evraklarımı yollamam gerektiğini bana haber vereceklerini söylediler. Süreç bu şekilde işler mi? Yanlış bilgilendirilmiş olmaktan şüpheleniyorum.

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