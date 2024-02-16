Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


16 Şubat 2024 00:00
Acil yardım tercihler hakkında

Bilindiği üzere İstanbul'u tercih listesine zorla yazdiracaklar bize İstanbul'a gitmemek için hangi iller yazılabilir son 5 6 yıldır tercih edilmeyen iller hangisi hangi illeri yazarsak İstanbul'a sekmez tecrübeli abilerimden cevap bekliyorum bu arada 4 yılım İstanbul da geçti


Polisleto
Aday Memur
16 Şubat 2024 00:09

Ben İstanbul'da çalıştım sende çalışacaksın tarzı geri kafali yorum yapmak isteyen abiler yorum yapmazsa sevinirim kalp kırmak istemiyorum sonuçta bende İstanbul'da görev yaptım kimse kimseyi kandirmasin konuyu açmam da ki maksat tecrübe aktarmak sohbet etmek


Birsüveyda
Memur
16 Şubat 2024 00:20

Geçmiş yıllardaki istatistiklere bakıp tercih yapabilirsin. Geçen yıl deprem bölgelerindekilerin yüzde 90 ının tayini ilk tercihine çıkmıştı. Mersin, Kayseri, Konya gibi deprem bölgelerine yakın illere giden çok olmuştu geçen yıl. Küçük şehirler daha sakin ve saha az tercih ediliyor ordan da yola çıkabilirsin. Hepsinden önemlisi istediğin yerdeki önceliğin ne ona karar ver. Rahat bir çalışma sistemi mi, gelişmiş bir yer mi , deniz vs sosyal hayat olmalı mı, eğitim , sağlık mı ona göre araştırıp eleyerek ilerle .


Fenerbahce19.07
Memur
16 Şubat 2024 00:23
yozgat cankiri karabuk kastamonu rize karaman kutahya kirklareli en az tercih edilen iller

AlperTungacı
Aday Memur
16 Şubat 2024 00:25
34ten gönderilen yerleri yazarsan sekmez. örnek çankırı, kastamonu gibi
Toplam 4 mesaj

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