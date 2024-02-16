Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


16 Şubat 2024 00:00
Tercihler hakkında bilgi

Bilindiği üzere İstanbul'u tercih listesine zorla yazdiracaklar bize İstanbul'a gitmemek için hangi iller yazılabilir son 5 6 yıldır tercih edilmeyen iller hangisi hangi illeri yazarsak İstanbul'a sekmez tecrübeli abilerimden cevap bekliyorum bu arada 4 yılım İstanbul da geçti


Polisleto
Aday Memur
16 Şubat 2024 00:09

Ben İstanbul'da çalıştım sende çalışacaksın tarzı geri kafali yorum yapmak isteyen abiler yorum yapmazsa sevinirim kalp kırmak istemiyorum sonuçta bende İstanbul'da görev yaptım kimse kimseyi kandirmasin konuyu açmam da ki maksat tecrübe aktarmak sohbet etmek


Birsüveyda
Memur
16 Şubat 2024 00:20

Geçmiş yıllardaki istatistiklere bakıp tercih yapabilirsin. Geçen yıl deprem bölgelerindekilerin yüzde 90 ının tayini ilk tercihine çıkmıştı. Mersin, Kayseri, Konya gibi deprem bölgelerine yakın illere giden çok olmuştu geçen yıl. Küçük şehirler daha sakin ve saha az tercih ediliyor ordan da yola çıkabilirsin. Hepsinden önemlisi istediğin yerdeki önceliğin ne ona karar ver. Rahat bir çalışma sistemi mi, gelişmiş bir yer mi , deniz vs sosyal hayat olmalı mı, eğitim , sağlık mı ona göre araştırıp eleyerek ilerle .


Fenerbahce19.07
Memur
16 Şubat 2024 00:23
yozgat cankiri karabuk kastamonu rize karaman kutahya kirklareli en az tercih edilen iller

AlperTungacı
Aday Memur
16 Şubat 2024 00:25
34ten gönderilen yerleri yazarsan sekmez. örnek çankırı, kastamonu gibi

Polisleto
Aday Memur
16 Şubat 2024 01:20

Valla açıkçası sakinlik ve rahatlik istiyorum ve aksine küçük yerleri daha çok seviyorum kendi adıma konuşayım


Polisleto
Aday Memur
16 Şubat 2024 01:21

Başka nereleri var abi mesela

AlperTungacı, 12 saat önce
34ten gönderilen yerleri yazarsan sekmez. örnek çankırı, kastamonu gibi

Polisleto
Aday Memur
16 Şubat 2024 01:23

Çok acı ama maalesef bizim meslek küçük yerlerde daha güzel yapılıyor en güzel sosyal aktivite kendine daha çok zaman ayırdığın anlardır

Toplam 7 mesaj

Çok Yazılan Konular

2024 Şubat ayı mazaret atamasıİdare mahkemesi iade kararı2024 yılı genel atama hakkındaBatı tercihlerim27 Aralık'ta açığa alınan memurlar2. şark süreleriDiğer memurlarla aynı maaşı alıp 2. şark ve 6-7 şehir gezmekEgm Fetö idari soruşturmaBirikim yapmakTwitter 2. şark etkinliği

Sözlük

35 yaşındaki kızın 27 yaşındaki erkekle evlenmesi 2 iyi denemeydi 1 Günün nasıldı? 1 X kadını/erkeği 1 ankara'yı parsel parsel satmak 2 Allah herkesi kendi gibisiyle karşılaştırsın diyince kızan tip 3 atıfta bulunmak 2 ekokırım 1 Yemek yaparken dans etmek 1 Zengin eş arayışı 6

Son Haberler

Toprak kaymasıyla ilgili 8 şüpheli adliyeye sevk edildi'İşçilerden 3'ünün bir lokasyonda 6'sının bir lokasyonda olduğunu tespit ettik'Konya merkezli FETÖ operasyonlarında 15 şüpheli yakalandıEvlilik kredisine ilk gün 1112 kişi başvurduYargıtay, 'rekor miktarda uyuşturucu' davasında verilen cezayı onadı

Editörün Seçimi

2024 Şubat maaşlarımızı yazalımMEB GYS TercihMüdür yıllık iznini geri çevirebilir mi?%2 Sendikal Baraj İptali Sonrası Toplu Sözlesme ÜcretiEğitimdeki En Büyük Sıkıntı Nedir?Okul süresi 200 gün mü olacak?Seçim görevi2008 sonrası memur olanları bekleyen büyük tehlike!Eşimin takılarıyla ev aldık şimdi boşanıyoruz takılarını tekrar isteyebilir mi?Karakol, Ekipler ve Çevik Kuvvete taltif yatacak mı?