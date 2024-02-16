Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


16 Şubat 2024 00:04
sağlık bakanlığından sağlık bakanlığına farklı unvanla geçiş
2023 şubat ayında hastanede sözleşmeli olarak işe başladım önümüzdeki sağlık bakanlığı alımında farklı unvanda(düz memurluk) tercih verebilir miyim bir de farklı bakanlığa tercih verebilir miyim kesin net bilgisi olanlar aydınlatırsa cok sevinirim mesleğimi sevmiyorum:(

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