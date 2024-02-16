Memura, unvanı ve hizmet sınıfı ile alakasız iş verilmesi hakkında destek

Merhabalar;

Bazen amirler tarafından memurlara unvanıyla uyumsuz işler verilebiliyor.

Bu kimi zaman gerçekten bir gereklilik oluyor, kurumda işler yoğun oluyor, personel eksikliği bulunuyor.O an için o görevi yapabilecek başka kişi bulunmayabiliyor. Bu durumlarda o görevi unvandan bağımsız yapmak bence herkesin devlete bir borcu.

Ama bunun dışında bazen, atıyorum THS üst kadrolarından sayılabilecek bir mühendise, kurumda bu işi yapacak sayısız gih memur bulunduğu halde, hatta programcı, çözümleyici, tekniker gibi ths'nin mühendise göre daha alt kadrolarında çalışan personel bulunduğu halde, kasıtlı olarak yıldırma politikası sebebiyle bu tarz görevler bu kişileri atlayıp mühendise verilebiliyor.

Sözün özü ; Elektronik mühendisine, kurumda bu işi yapmakla görevli birimde (evrak birimi) çalışan gih personel varken, teknik konular içermeyen rastgele idari evrakları yazma görevi verilebilir mi?

Verilemezse bu konuyla ilgili bildiğiniz dpb görüşü, mahkeme kararı, kamu görevlileri hakem kurulu kararı gibi yazılı dayanak varsa paylaşır mısınız ?

Verilirse de yazılı dayanağı varsa paylaşır mısınız öğrenmiş olalım bu konuyu.