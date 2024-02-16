Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


16 Şubat 2024 01:16
Jandarma Yüksek Disiplin Kurulu
Merhaba iyi günler bende Jandarma personeliyim yerel mahkemeden ve yargitaydan ceza aldım 7 aydır açiktayim Jandarma Genel komutanlğı disiplin kurulu 05.02.2024 günü ilk defa bulunduğum adresteki il jandarmaya evrak göndererek ifademi aldı şuan süreç nasıl işliyor acaba bilgisi olan varmi bundan sonraki süreç yüksek disiplin kurulunda bakan yada bakan yardımcısı ile ifademi olacak ve tahmini ne kadar sürer bu süreç

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