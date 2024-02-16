Jandarma Yüksek Disiplin Kurulu

Merhaba iyi günler bende Jandarma personeliyim yerel mahkemeden ve yargitaydan ceza aldım 7 aydır açiktayim Jandarma Genel komutanlğı disiplin kurulu 05.02.2024 günü ilk defa bulunduğum adresteki il jandarmaya evrak göndererek ifademi aldı şuan süreç nasıl işliyor acaba bilgisi olan varmi bundan sonraki süreç yüksek disiplin kurulunda bakan yada bakan yardımcısı ile ifademi olacak ve tahmini ne kadar sürer bu süreç

Merhaba iyi günler bende Jandarma personeliyim yerel mahkemeden ve yargitaydan ceza aldım 7 aydır açiktayim Jandarma Genel komutanlğı disiplin kurulu 05.02.2024 günü ilk defa bulunduğum adresteki il jandarmaya evrak göndererek ifademi aldı şuan süreç nasıl işliyor acaba bilgisi olan varmi bundan sonraki süreç yüksek disiplin kurulunda bakan yada bakan yardımcısı ile ifademi olacak ve tahmini ne kadar sürer bu süreç