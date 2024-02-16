Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


16 Şubat 2024 02:48
Psikiyatri Dilim Belirtir Raporu

Arkadaşlar merhaba. Kurumum tarafından psikiyatriye sevk edildim. Psikiyatriden dilim belirtir raporu almam gerektiği tebliğ edildi. Hastaneye gidip gerekli işlemleri yaptıktan sonra sağlık kurulunun psikiyatri bölümüne göründüm ve raporu hastaneye teslim ettim. Günler sonra personel şubeden aradılar ve kurulda bulunan bütün bölümlere girmem gerektiğini söylediler. Bu nasıl olur? Ben sadece psikatriye sevk edildim ve psikatriden bu raporu almam gerektiğini tebliğ ettiler. Neden bütün bölümlere gitmem gerekiyor?Bu süreci yaşayanlar veya konu ile ilgili net bilgisi olanlar cevaplarsa sevinirim.

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