Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : crops35


16 Şubat 2024 03:39
Ekpss Engel Grubu Değişikliği Mevzuatı

Arkadaşlar merhaba danışmak istediğim bir durum var yardımcı olursanız sevinirim şimdiden çok teşekkürler:)

Ben sağlık raporunda da tanımlı olarak CP Hastasıyım ve sınavda sadece cevap kâğıdı işaretleyecisi talep edeceğim. Sağlık raporumda yenilendi iki ay önce ve engel grubum kronik (süreğen) ama EKPSS başvurusunda engel bilgi formunda CP'yi sadece bedensel ortopedik grubunda seçtiriyor sistem. Kılavuzda da CP'lerin bu şekilde yapması ifade edilmiş. Ve tek bir grup seçebiliyorum bilirsiniz. İşaretleyici almam için özel durumlar kısmından CP'yi işaretlemem şart ve dediğim gibi sadece bedensel ortopedikten seçebiliyorum CP'yi. Bir sıkıntı olur mu engel grubunu bedensel ortopedik seçmemde ? Sağlık raporumda CP tanım olsa bile grubu kronik girmişler.

Sonuçta ikisi de aslında Genel engelli kategorisine giriyor yani bahsetmiş olduğum iki grup (bedensel ortopedik ve kronik süreğen)

Bu arada ek bilgi olarak ben daha önce 2022 E-KPSS sınavına da girdim ve oradaki başvuru bilgilerime göz attığımda ilk ailem ve sosyal hizmetler ön kabul ve taahhüt beyanında CP olduğum için aynı dediğim gibi Bedensel ortopedik seçerek ve özel durumda CP'yi seçerek işaretleyici de talep ederek beyanı ayarlayıp onaylamışız. Daha sonra o taahhüt beyanıyla Ösym sınav başvuru merkezlerinden birine gidip oradaki memurla birlikte taahhüteki bilgileri Ösym sistemine girerek başvuruyu tamamlamışız. Ve ben o sınava sorunsuz ve istediğim talepler şeklinde girdim. Şimdi ise zaten bilgilerim duruyor Ösym sistemimde ama o dönemki mevcut sağlık raporumda engel grubum sınıflanamayanmış şimdi ise yeni raporumda oran ve tanı birebir aynı kalsada engel grubu Kronik süreğen olmuş. :))

Dün ben 2022 den kalma bilgilerimle başvurumu tamamladım bir sıkıntı olur mu sizce yeni raporumu Ösym'ye bildirmem şart mı çünkü dilekçe ve yeni raporumu iletsem postayla engel bilgi durumumda bir değişiklik olmayacak yine kılavuza göre Bedensel ortopedik ve özel durum CP seçmek zorundayım CP olduğum için. Değiştirecekleri bir şey yok

Ösym'nin kılavuzunda engel grubunda değişiklik olandan kastı herhalde örneğin bir kişi genel engelli iken mesela başına farklı bir durum geldi ve kişi görme yetisini kaybetti ve Görme engelli grubu oldu veya aklını kaybetti Zihinsel engelli grubu oldu gibi durumlar için mi acaba o yeni taahhüt beyanı ile yeniden başvuru şartı ?

Umarım mevzuyu anlamışsınızdır çok teşekkür ederim tekrardan

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