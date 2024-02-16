Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


16 Şubat 2024 08:15
Yerel Seçim Görevli Ücretleri
yerel seçimlerde başkan 4 yevmiye, memurların da 3 yevmiye alacağı doğru mu? Google da yazan miktara göre başkana 3 memura 2 yevmiye verilecek.

Çok Yazılan Konular

MEB GYS TercihYönetici atama yönetmeliği ne zaman yayınlanır?Okul süresi 200 gün mü olacak?Eğitimdeki En Büyük Sıkıntı Nedir?Teknofest Başvuruları ve GönüllülükSeçim göreviİstanbul dan Erzurum'a resen egitim mobingiMaaş hesabına blokeProje mırojeyi bırakın da dersimizi işleyelim!Öğretmen bi bayan dans ederek öğrencileri okula alıyormuş

Sözlük

aşmış 2 liç 1 Normal Şartlar Altında 1 niktofili 1 35 yaşındaki kızın 27 yaşındaki erkekle evlenmesi 2 atıfta bulunmak 2 erzincan iliç altın madeni faciası 1 kova burcu kadını 3 patagonlar 2 kavanoz 1

Son Haberler

İstanbul merkezli FETÖ operasyonunda 10 şüpheli yakalandıBrent petrolün varil fiyatı 82,79 dolarBorsa güne yükselişle başladıMSB: F-16'ları Türkiye'de üretmek için görüşmelerimiz sürüyorAkşener: İspatlarsanız politikayı bırakırım

Editörün Seçimi

2024 Şubat maaşlarımızı yazalımMEB GYS TercihMüdür yıllık iznini geri çevirebilir mi?%2 Sendikal Baraj İptali Sonrası Toplu Sözlesme ÜcretiEğitimdeki En Büyük Sıkıntı Nedir?Okul süresi 200 gün mü olacak?Seçim görevi2008 sonrası memur olanları bekleyen büyük tehlike!Eşimin takılarıyla ev aldık şimdi boşanıyoruz takılarını tekrar isteyebilir mi?Karakol, Ekipler ve Çevik Kuvvete taltif yatacak mı?