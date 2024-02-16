Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


16 Şubat 2024 08:28
Memurlar.Net?te yayımlanan haberden sonra Bakanlık yetkilileriyle görüşülmesi
arkadaşlar daha önce bazı işlemlerin Uyap Vatandaş portalı üzerinden yapılmasına ilişkin haber metinleri yazmıştım bu haber metinleri manşetten yayımlanmıştı. Site yöneticimiz Edip bey bakanlık yetkilileriyle görüştü ve bugün manşetten yayımlanan haberde görüşmenin detaylarını paylaştı. Adalet Bakanlığı yetkilileriyle yaptığımız görüşmeye dair bilgi notu https://www.memurlar.net/haber/1092857/

dca23
Şef
16 Şubat 2024 08:56

Bu konu vatandaşların UYAP ile ilgili sorunu. Soruşturma dosyalarını neden göremiyoruz, cezaları neden online ödeyemiyoruz vs. bakanlık personeli sorunları artık elzem duruma geldi. Neredeyse tüm kurumlara bir şekilde geçtiğimiz yıllarda gerek toplu sözleşme gerek seyyanen gerekse özel durumlar nedeniyle (covid için sağlıkçılar, eyt için sgklılar) özlük haklarında iyileştirme aldı ama adalet bakanlığı çalışanları yaklaşık 15 yıldır tek bir kuruş dahi alamadı. duruşmada kimlik tespiti yaparken aylık geliri benle aynı yada daha düşük alan bir memura henüz rastlayamadım. (yeni memur da değilim 10 yıllık kadroluyum). Artık bu işin cılkı çıktı. Hakimlere temmuz ayında seyyanen 25.000 gösterge oranında bir seyyanen zam daha geliyor. Ast ile Üst arasındaki maaş farkı 4 katına çıkacak.


ÇOTANAK
Başbakan Müsteşarı
16 Şubat 2024 09:02

Geçende sağlıkçıların birisi yemek ücretlerinin arttığını yazmıştı. Diğer kamu kurumu personelinden az maaş alınması veya özlük hakları itibarıyla aşağıda olmamızın sebeplerinden birisi "sarı sendikalar" diğeri yönetici pozisyonunda olanların hakim ve savcı kökenli olmasıdır.

Sarı sendikalara üye olan meslektaşlar olduğu sürece bu işler böyle devam eder.

dca23, 1 saat önce

Bu konu vatandaşların UYAP ile ilgili sorunu. Soruşturma dosyalarını neden göremiyoruz, cezaları neden online ödeyemiyoruz vs. bakanlık personeli sorunları artık elzem duruma geldi. Neredeyse tüm kurumlara bir şekilde geçtiğimiz yıllarda gerek toplu sözleşme gerek seyyanen gerekse özel durumlar nedeniyle (covid için sağlıkçılar, eyt için sgklılar) özlük haklarında iyileştirme aldı ama adalet bakanlığı çalışanları yaklaşık 15 yıldır tek bir kuruş dahi alamadı. duruşmada kimlik tespiti yaparken aylık geliri benle aynı yada daha düşük alan bir memura henüz rastlayamadım. (yeni memur da değilim 10 yıllık kadroluyum). Artık bu işin cılkı çıktı. Hakimlere temmuz ayında seyyanen 25.000 gösterge oranında bir seyyanen zam daha geliyor. Ast ile Üst arasındaki maaş farkı 4 katına çıkacak.

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