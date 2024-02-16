Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


16 Şubat 2024 08:44
Osmaniye , Gümüşhane ,Siirt ,Ağrı , Diyarbakır , Kahramanmaraş , Şırnak

Sarktan gidecek personel sayısı illere göre nasıl acaba? Hangi il gelir?


mehmetyilmz
Aday Memur
16 Şubat 2024 09:13

Tercihlere göre hangi il gelir


KralEbuCehil
Aday Memur
16 Şubat 2024 09:32

evliysen şırnak, bekarsan tercih dışı hakkari

Toplam 2 mesaj

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