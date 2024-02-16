Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


16 Şubat 2024 08:47
Gönüllü olarak şarka gidebilir miyim?

Daha önce hiç şarka gitmedim bu sene de şarkta gelmedi 3 yılı doldurdum gönüllü şark isteyebilir miyim?


mehmetyilmz
Aday Memur
16 Şubat 2024 09:06

İlk defa gidecekler gönüllü olmuyor malesef


Ssssss11
16 Şubat 2024 09:09
Genelge de ilk defa gidecekler için olur veya olmaz herhangi bir ibare yok bu durumda olmaz mı kabul etmeliyiz
Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

2024 Şubat ayı mazaret atamasıİdare mahkemesi iade kararı2024 yılı genel atama hakkındaBatı tercihlerim27 Aralık'ta açığa alınan memurlar2. şark süreleriDiğer memurlarla aynı maaşı alıp 2. şark ve 6-7 şehir gezmekEgm Fetö idari soruşturmaBirikim yapmakTwitter 2. şark etkinliği

Sözlük

35 yaşındaki kızın 27 yaşındaki erkekle evlenmesi 2 iyi denemeydi 1 Günün nasıldı? 1 X kadını/erkeği 1 ankara'yı parsel parsel satmak 2 Allah herkesi kendi gibisiyle karşılaştırsın diyince kızan tip 3 atıfta bulunmak 2 ekokırım 1 Yemek yaparken dans etmek 1 Zengin eş arayışı 6

Son Haberler

Toprak kaymasıyla ilgili 8 şüpheli adliyeye sevk edildi'İşçilerden 3'ünün bir lokasyonda 6'sının bir lokasyonda olduğunu tespit ettik'Konya merkezli FETÖ operasyonlarında 15 şüpheli yakalandıEvlilik kredisine ilk gün 1112 kişi başvurduYargıtay, 'rekor miktarda uyuşturucu' davasında verilen cezayı onadı

Editörün Seçimi

2024 Şubat maaşlarımızı yazalımMEB GYS TercihMüdür yıllık iznini geri çevirebilir mi?%2 Sendikal Baraj İptali Sonrası Toplu Sözlesme ÜcretiEğitimdeki En Büyük Sıkıntı Nedir?Okul süresi 200 gün mü olacak?Seçim görevi2008 sonrası memur olanları bekleyen büyük tehlike!Eşimin takılarıyla ev aldık şimdi boşanıyoruz takılarını tekrar isteyebilir mi?Karakol, Ekipler ve Çevik Kuvvete taltif yatacak mı?